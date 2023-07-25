ЦБ не видит острой необходимости в докапитализации банков

По данным Банка России, балансовый капитал кредитных организаций в июне вырос на 324 млрд рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Банк России не видит в настоящее время острой потребности у банков в докапитализации, заявил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.

"Необходимости какой-то острой нет, с учетом опять же той же прибыли, которую банки заработали. <…> Пока острота вопроса спала", - сказал он, комментируя ситуацией с докапитализацей банков.

Согласно последним опубликованным данным ЦБ, балансовый капитал кредитных организаций в июне вырос на 324 млрд рублей, до 12,8 трлн рублей, в том числе за счет докапитализации отдельных банков в размере около 100 млрд рублей.