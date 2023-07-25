25 июля, 09:42,
обновлено 25 июля, 10:04

ЕС выделил Украине очередной транш в €1,5 млрд на поддержку страны и ремонт инфраструктуры

AP Photo/ Francisco Seco
© AP Photo/ Francisco Seco

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Евросоюз выделил Украине очередной транш в размере €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи на поддержку страны и ремонт инфраструктуры. Об этом сообщила во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы заплатили еще €1,5 млрд, чтобы помочь стране функционировать и ремонтировать инфраструктуру", - написала она в Twitter.

Как пояснил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, таким образом, ЕС предоставил Киеву €10,5 млрд в текущем году. По его словам, Украина "делает хороший прогресс в реализации условий" предоставления макрофинансовой помощи: укрепляет верховенство закона, повышает энергетическую эффективность и улучшает инвестиционный климат.

Евросоюз пообещал Украине программу макрофинансовой помощи за 2023 год в размере €18 млрд. 

Теги:
УкраинаФон дер Ляйен, Урсула
© Информационное агентство ТАСС
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