Песков назвал невозможным возвращение в настоящий момент к зерновой сделке

По словам пресс-секретаря президента РФ, не выполнены условия сделки, касающиеся России

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Возвращение к зерновой сделке сейчас невозможно, так как не выполнены ее условия, касающиеся России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, касающийся предложений генсека ООН Антониу Гутерриша по продлению черноморской инициативы.

"Действительно, в письме господина Гутерриша [президенту РФ Владимиру Путину] излагался опять некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей. К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется", - сказал представитель Кремля.

По его словам, де-факто сделка так и не была исполнена. "Вместе с тем, президент Путин четко дал понять, что Россия готова незамедлительно возобновить сделку, как только она будет исполнена", - подчеркнул Песков.