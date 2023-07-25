25 июля, 09:46,
обновлено 25 июля, 09:55

Песков назвал невозможным возвращение в настоящий момент к зерновой сделке

По словам пресс-секретаря президента РФ, не выполнены условия сделки, касающиеся России

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Возвращение к зерновой сделке сейчас невозможно, так как не выполнены ее условия, касающиеся России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, касающийся предложений генсека ООН Антониу Гутерриша по продлению черноморской инициативы.

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"Действительно, в письме господина Гутерриша [президенту РФ Владимиру Путину] излагался опять некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей. К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется", - сказал представитель Кремля.

По его словам, де-факто сделка так и не была исполнена. "Вместе с тем, президент Путин четко дал понять, что Россия готова незамедлительно возобновить сделку, как только она будет исполнена", - подчеркнул Песков. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичГутерриш, Антониу
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