25 июля, 10:03

Великобритания работает с Турцией над возобновлением зерновой сделки

Премьер-министр королевства Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский "сошлись во мнении по поводу важности обеспечения того, чтобы зерно могло экспортироваться с Украины, чтобы достичь международных рынков"

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Великобритания тесно сотрудничает с Турцией по вопросу возобновления зерновой сделки. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака по итогам его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Во время обсуждения черноморской зерновой инициативы лидеры сошлись во мнении по поводу важности обеспечения того, чтобы зерно могло экспортироваться с Украины, чтобы достичь международных рынков. Премьер-министр сказал, что он тесно работает с Турцией над возобновлением зерновой сделки и что мы продолжим использовать нашу роль как председателя Совета Безопасности ООН, чтобы далее осуждать поведение России", - отмечается в коммюнике. 

Теги:
ТурцияВеликобритания
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