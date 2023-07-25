Крупнейшие банки Молдавии приостановили работу с системой денежных переводов "Юнистрим"

Возможность получения денежных переводов сохраняется благодаря другим финансовым учреждениям, в частности система работает в Финкомбанке

КИШИНЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Несколько крупнейших банков Молдавии приостановили работу с системой денежных переводов "Юнистрим" на неопределенный срок. О приостановке оказания услуг в системе "Юнистрим" корреспонденту ТАСС сообщили в Агроиндбанке, Молдинкомбанке, а также Викториабанке, которые располагают крупнейшими активами и сетью филиалов в республике.

Вместе с тем возможность получения денежных переводов через "Юнистрим" сохраняется в Молдавии благодаря другим финансовым учреждениям. В частности, система работает в Финкомбанке.

20 июля американские власти ввели санкции против еще пяти российских кредитных организаций. Так, в список внесены банки "Тинькофф", Локо-банк, Петербургский социальный коммерческий банк, "Солидарность" и "Юнистрим". Вашингтон рассчитывает, что это ограничит доступ Москвы к мировой финансовой системе.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что Кишинев не присоединяется к санкциям Запада, поскольку они больше ударят по самой республике, чем по России. При этом она подчеркнула, что молдавские банки и авиаперевозчики соблюдают эти санкции, а правительство не будет помогать РФ обходить их в торговле.