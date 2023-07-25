Госдума приняла во II чтении законопроект о применении рекомендательных алгоритмов в Сети

Владельцев сайтов предлагается обязать информировать пользователей о применении рекомендательных алгоритмов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором, основном чтении законопроект, направленный на правовое регулирование в сфере использования рекомендательных алгоритмов предоставления информации в интернете. Документ предполагает в том числе обязательное информирование пользователей о применении таких алгоритмов.

Инициативу внес на рассмотрение палаты замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин в июне, в первом чтении законопроект был принят 20 июля. Документ предлагает дополнить закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" новой статьей, в которой устанавливаются особенности предоставления информации с применением рекомендательных технологий. Под ними предлагается понимать информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям онлайн-пользователей, находящихся на территории РФ.

Владельцы интернет-сайтов, на которых применяются рекомендательные технологии, будут обязаны соблюдать требования законодательства РФ, а именно не допускать применение рекомендательных алгоритмов, которые нарушают права и законные интересы граждан и организаций. Они также не должны допускать применение рекомендательных технологий для предоставления информации с нарушением российского законодательства. Владельцев сайтов также предлагается обязать информировать пользователей о применении рекомендательных алгоритмов. Требования к содержанию информации о применении таких алгоритмов и размещению такой информации установит Роскомнадзор.

Кроме того, на сайтах, применяющих рекомендательные технологии, должны быть также размещены правила их применения. Такие правила должны содержать в том числе описание процессов и методов сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям онлайн-пользователей, а также источники и виды сведений, которые используются для предоставления информации с применением рекомендательных технологий.

Полномочия Роскомнадзора

Документ также наделяет Роскомнадзор правом запрашивать у владельца сайтов, нарушающих законодательство об использовании рекомендательных алгоритмов, информацию об их применении. Эти данные должны быть предоставлены в течение 10 дней.

Роскомнадзор также сможет направлять владельцам сайтов уведомления об устранении нарушений, связанных с использованием рекомендательных алгоритмов, которые они должны исправить также в течение 10 дней и уведомить регулятор об этом. В случае непринятия мер по исправлению нарушений Роскомнадзор будет незамедлительно направлять таким лицам требование о прекращении предоставления информации с применением рекомендательных технологий. При этом владельцы сайтов должны прекратить предоставлять такую информацию в течение суток после получения требования Роскомнадзора. В противном случае Роскомнадзор "незамедлительно направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к информационному ресурсу, на котором применяются рекомендательные технологии".

Указывается также, что новые нормы не распространяются на операторов государственных информационных систем, госорганы и органы местного самоуправления. Нормы вступят в силу с 1 октября 2023 года.