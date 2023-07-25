Предприниматели Зеленограда приобрели почти 2 тыс. патентов за полгода

В сравнении с тем же периодом прошлого года количество приобретенных патентов увеличилось более чем на 50%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Предприниматели Зеленоградского административного округа (ЗелАО) Москвы приобрели за 6 месяцев 2023 года почти 2 тыс. патентов по разным видам деятельности. Об этом сообщается во вторник на сайте префектуры ЗелАО.

"За 6 месяцев текущего года предпринимателями Зеленограда приобретено более 1,9 тыс. патентов по всем видам деятельности на срок от 1 до 12 месяцев на общую сумму почти 240 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сравнении с тем же периодом прошлого года количество приобретенных патентов увеличилось более чем на 50%. Общая стоимость приобретенных патентов возросла на 40%.

"Из общего количества патентов, приобретенных индивидуальными предпринимателями на текущий год, 65% составляют патенты в сфере торговли и услуг", - отмечается в сообщении.