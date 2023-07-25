Госдума приняла закон о создании единой инфосистемы для племенного скота

Создание, развитие и эксплуатация системы будет обеспечиваться Минсельхозом

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий создание единой государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов для учета и регистрации племенных животных. Документ был инициирован правительством РФ.

Закон уточняет полномочия органов госвласти в области племенного животноводства, изменения порядка регистрации племенных животных, уточняются понятия "племенное животное", "бонитировка", "племенная ценность", "племенное свидетельство", "племенное стадо". Изменяются требования к разрешению на импорт племенной продукции. Во втором чтении уточнено понятие "ремонтно-маточные стада" - это разновозрастные группы объектов аквакультуры, используемые для селекционных целей, целей воспроизводства объектов аквакультуры с высокой племенной ценностью и высокой продуктивностью.

Предусматривается создание и эксплуатация федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов, посредством которой органом исполнительной власти субъекта РФ, занимающимся управлением в области племенного животноводства, будет обеспечиваться государственная регистрации племенных животных и племенных стад, учет племенных хозяйств, выдача племенных свидетельств (паспортов) и разрешений на импорт племенной продукции (материала).

В федеральную систему будут вносить сведения о племенных животных, которых разводят в молочном и мясном скотоводстве, овцеводстве, свиноводстве, козоводстве, коневодстве, оленеводстве, пушном звероводстве, кролиководстве и верблюдоводстве. Положение о федеральной системе племенных ресурсов, включая порядок ее формирования и перечень содержащейся информации, утвердит правительство. Также правительство утвердит порядок и сроки госрегистрации племенных животных.

Создание, развитие и эксплуатация системы будет обеспечиваться Минсельхозом России. Регламентируется порядок размещения информации в системе, ее перечень, перечень лиц, которым предоставляется доступ к информации, порядок идентификации и аутентификации в системе, порядок подписания документов. Объектами госрегистрации племенных животных и племенных стад в системе являются племенные животные и племенные стада, прошедшие надлежащую экспертизу племенной ценности. Перечень племенных животных, регистрация которых осуществляется стадами, определяет Минсельхоз России.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением положений в части создания и эксплуатации информационно-аналитической системы, которые вступают в силу с 1 марта 2026 года.