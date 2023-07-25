ГД одобрила в II чтении перевод до 30 млн руб. без комиссии между своими счетами в банках

Кредитная организация не сможет ограничивать размер или число операций в пределах этой суммы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается установить обязанность банков без взимания комиссий осуществлять по поручению физического лица денежных средств в размере до 30 млн рублей ежемесячно между счетами (вкладами) одного физлица в разных кредитных организациях, в том числе с использованием системы быстрых платежей и финансовых платформ. Документ был инициирован главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым.

Такая норма устанавливается "в целях пресечения возможности создания кредитными организациями заградительных условий для свободного перемещения физлицами денежных средств между банками", говорится в пояснительной записке. Кредитная организация не сможет ограничивать размер или число операций в пределах этой суммы.

Как пояснил ранее Аксаков, комиссии будут взиматься при кассовом обслуживании, так как банки несут реальные затраты в обслуживании, когда клиенты таким образом осуществляют переводы. По мнению депутата, принятая норма будет стимулировать переход в онлайн переводы, когда "можно будет без комиссии переводить". При этом банки будут обязаны лица перевод информировать в офисе, на сайте и в мобильном приложении правила взимания и невзимания комиссии, добавил он.

Такая мера будет распространяться только на переводы в Системе быстрых платежей либо в приложении банка, пояснил зампред комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов.

В редакции первого чтения сумма перевода без комиссий между своими счетами составляла 1,4 млн рублей.

Помимо этого, проект документа предусматривает обязанность банков по срочным вкладам бесплатно информировать вкладчика-гражданина об истечении срока вклада не позднее чем за пять календарных дней до даты окончания срока вклада, а по вкладам, внесенным на условиях выдачи по наступлении предусмотренных договорами обстоятельств, - в течение пяти календарных дней после дня наступления таких обстоятельств. Такое информирование должно осуществляться способом, предусмотренным договором для обмена информацией между банком и вкладчиком, говорится в пояснительной записке.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования, а норма об увеличении лимита переводов до 30 млн рублей - по истечении 270 дней со дня официального опубликования.