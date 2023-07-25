Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась впервые с конца июня

Она опустилась по итогам торгов почти на 2,5%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Стоимость бензина марки "Регуляр-92" на бирже в европейской части России опустилась по итогам торгов во вторник почти на 2,5%. Снижение цены этого вида топлива произошло впервые с конца июня, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 снизилась за день на 2,49%, до 63,262 тыс. рублей за тонну. До этого его стоимость 13 торговых дней подряд обновляла рекордные значения, достигнув накануне, 24 июля, самой максимальной отметки за всю историю - 64,879 тыс. рублей за тонну. В целом цена бензина Аи-92 опустилась впервые с 30 июня.

Бензин Аи-95 также подешевел - на 1,3%, до 69,013 тыс. рублей за тонну. Его стоимость снизилась впервые с 17 июля.

Цена летнего дизельного топлива по итогам сегодняшних торгов снизилась на 0,28%, до 57,473 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут подорожал на 2,34%, до 23,724 тыс. рублей за тонну, а топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подешевело на 1,99%, до 64,257 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) уменьшилась на 4,86%, до 19,339 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 7,23%, до 15,615 тыс. рублей за тонну.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов поддержал предложение Минэнерго об ограничении количества экспортеров бензина, а также поручил продолжить работу по увеличению объемов предложения топлива на внутреннем рынке.

До этого Минэнерго России сообщало, что намерено пресечь схемы серого экспорта бензина. Министерство рассматривает возможность составления списка экспортеров топлива, что может привести к ограничению их количества. В свою очередь, ФАС заявила, что направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов продаж бензина и дизеля на бирже на 1 п. п. - до 13% и до 9,5% соответственно.