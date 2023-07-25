Дума повысила в четыре раза штрафы для авиакомпаний за задержку рейсов

Штраф составит 100 рублей в час в расчете на одного пассажира

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о повышении в четыре раза штрафов для авиаперевозчиков за задержку вылета воздушного судна - с 25 рублей до 100 рублей в час в расчете на одного пассажира, а также о совершенствовании условий эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Инициатива была внесена на рассмотрение палаты сенаторами в феврале 2018 года и принята в первом чтении в декабре того же года.

Согласно документу, в Воздушном кодексе РФ закрепляется новая норма, согласно которой "за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает по заявлению (претензии) штраф в размере 100 рублей за каждый час, но не более чем 50% провозной платы". Эта норма вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

Также в Воздушном кодексе вводится новое понятие "беспилотная авиационная система", под которым понимается комплекс, включающий в себя один или несколько беспилотников, средства управления полетом, а также средства осуществления взлета и посадки беспилотников. Кроме того, в кодексе закрепляются новые нормы, предусматривающие обязательную сертификацию светосигнального, радиотехнического оборудования, в том числе оборудования авиационной электросвязи и наземного оборудования, используемого для обслуживания линий управления беспилотными авиационными системами на аэродромах.

Правительство РФ будет ответственным за установление порядка госрегулирования тарифов на предоставление государственным поставщиком услуг по обслуживанию линий управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем.