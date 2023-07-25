Продажи Positive Technologies в II квартале выросли на 71%

Объем продаж составил 3,3 млрд рублей, сообщили в компании

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Объем продаж работающей в сфере кибербезопасности Positive Technologies в II квартале 2023 года в сравнении с показателем за аналогичный период 2022 года вырос на 71%, до 3,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Во втором квартале бизнес компании продолжил динамичный рост: объем отгрузок (продаж - прим. ТАСС) увеличился на 71% к аналогичному периоду прошлого года - до 3,3 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

По итогам первого полугодия 2023 года продажи Positive Technologies выросли на 43%, составив 4,6 млрд рублей, валовая прибыль продаж увеличилась на 45%, до 4,4 млрд рублей, отметили в пресс-службе. Расходы на исследования и разработку в первом полугодии составили 2,1 млрд рублей (+74%).

"Капитализация Positive Technologies составляет более 140 млрд рублей. С начала года количество акционеров компании увеличилось на 80 тыс. и составляет более 180 тыс. лиц, за год число инвесторов выросло более чем в три раза. Средний дневной объем торгов акциями Positive Technologies на Московской бирже в первом полугодии увеличился в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 262 млн рублей", - подчеркнули в пресс-службе.

Во втором полугодии 2023 года в компании ожидают рост показателей и выполнение заявленных целей по удвоению бизнеса по итогам года, отметили в пресс-службе.