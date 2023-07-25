25 июля, 11:12,
обновлено 25 июля, 11:34

Выручка Positive Technologies по МСФО во II квартале выросла на 49%

Выручка за I полугодие выросла на 34% в годовом выражении

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Выручка работающей в сфере киберебезопасности Positive Technologies по МСФО во втором квартале 2023 года выросла на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,16 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка за I полугодие выросла на 34% в годовом выражении - до 4,7 млрд рублей.

В отчетности отмечается, что на рост спроса на решения компании влияют такие факторы, как рост числа кибератак на органы власти, бизнес и промышленные объекты экономики РФ, запрет на закупки зарубежного программного обеспечения для инфраструктуры, введение ответственности первых лиц организаций за обеспечение их информационной безопасности, а также меры поддержки IT-отрасли со стороны государства. 

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