Депутат Мали предложил РФ продумать дружественную ценовую политику для импорта из Африки

Алиу Тункара обратил внимание на сферу инноваций и культурного взаимодействия, где требуется углубление обмена опытом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Россия и Африка могли бы проработать решения, которые бы облегчили двустороннее сотрудничество, Москва также могла бы продумать дружественную ценовую политику для импорта из стран Африки. С такими предложениями выступил во вторник депутат парламента Мали, экс-руководитель клуба африканских диаспор в Санкт-Петербурге "Африканское единство" Алиу Тункара на Российско-африканской конференции дискуссионного клуба "Валдай".

"Можно было бы подумать над проработкой законодательства, которое облегчило бы сотрудничество между Россией и Африкой. Я знаю, что моя страна нуждается в удобрениях. Но законов, которые позволили бы облегчить импорт в нашу страну, нет. Также стоило бы продумать дружественные цены, которые могли бы циркулировать между нашими странами" - предложил политик.

Он также обратил внимание на сферу инноваций и культурного взаимодействия, где требуется углубление обмена опытом, отметил ряд и других приоритетных областей. "Военная помощь и помощь на уровне безопасности - это самое важное", - резюмировал депутат.