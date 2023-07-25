Россия в июне увеличила производство стали на 3,8%

Оно составило 5,8 млн тонн

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Производство стали в России в июне 2023 года увеличилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 5,8 млн тонн, говорится в отчете World Steel Association. Всего за январь - июнь выпуск стали в стране вырос на 1%, до 37,5 млн тонн.

Китай в июне произвел 91,1 млн тонн, что на 0,4% больше, чем в июне 2022 года, Индия - 11,2 млн тонн (рост на 12,9%). Выпуск стали в июне сократился в Японии на 1,7% (7,3 млн тонн), но увеличился в США (6,8 млн тонн) на 0,5%.

Выпуск стали в июне 2023 года РФ, Украиной, другими странами СНГ составил 6,8 млн тонн, что на 5,2% больше, чем годом ранее. Всего за первое полугодие 2023 года эти страны выпустили 43.3 млн тонн стали (-3,4%).

Страны Азии и Океании в июне произвели 119,7 млн тонн, увеличив выпуск на 0,8%. Страны ЕС выпустили 10,6 млн тонн стали, что на 11,1% меньше, чем годом ранее.

Производство стали государствами Северной Америки в июне снизилось на 0,5% и составило 9,2 млн тонн. Выпуск стали странами Южной Америки за отчетный период составил 3,3 млн тонн (уменьшение на 12,4%). Страны Ближнего Востока произвели 4,2 млн тонн стали, увеличив выпуск по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 9,4%.

В целом производство стали в мире в июне 2023 года составило 158,8 млн тонн, что на 0,1% меньше, чем годом ранее, следует из отчета ассоциации.

Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA) - одна из крупнейших промышленных ассоциаций в мире. Входящие в нее компании обеспечивают около 85% мирового производства стали.