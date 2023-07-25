Депутат Думы предложил кабмину упростить предоставление всех налоговых вычетов гражданам

Владислав Даванков также предложил поручить ФНС к концу 2023 года разработать систему проактивного информирования налогоплательщиков о возможности получить налоговый вычет

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором предлагает предоставлять все налоговые вычеты гражданам по упрощенной системе. Копия обращения есть в распоряжении ТАСС.

Даванков напомнил, что в 2021 году имущественные и инвестиционные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц предоставляются в проактивном режиме. Система автоматически анализирует данные внешних источников и программных комплексов Федеральной налоговой службы и генерирует предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика - физического лица. При этом не нужно заполнять налоговую декларацию и собирать документы для получения вычетов по расходам на покупку жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям на индивидуальном инвестиционном счете. ФНС получает эти сведения в автоматическом режиме от банков и брокеров, указал депутат.

"За два года существования система получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов показала высокую эффективность. Граждане активно пользуются возможностью получать налоговый вычет без личного посещения отделения ФНС и необходимости предоставлять документы", - отметил он.

Вице-спикер Госдумы обратил внимание на то, что упрощенный порядок не распространяется на остальные вычеты - людям по-прежнему приходится заполнять и предоставлять декларации 3-НДФЛ и подтверждающие документы.

"К депутатам Государственной думы от фракции "Новые люди" поступают обращения граждан с просьбами распространить упрощенную систему предоставления налоговых вычетов на все их виды, в том числе на покупку лекарств и оплату лечения. Автоматическое предоставление всех налоговых вычетов значительно упростит получение мер поддержки тем, кто плохо разбирается в бюрократических тонкостях. Зачастую именно таким людям больше всего нужна финансовая помощь от государства", - подчеркнул парламентарий.

Также Даванков предложил поручить ФНС к концу 2023 года разработать систему проактивного информирования налогоплательщиков о возможности получить налоговый вычет. "Например, после оплаты лечения гражданину должно приходить СМС уведомление на номер телефона или в личный кабинет государственного портала "Госуслуги" о возможности получить социальный налоговый вычет", - пояснил он.