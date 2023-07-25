Судно "Михаил Сомов" село на мель у Земли Франца-Иосифа

Угрозы затопления нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 25 июля. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" село на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области. Угрозы затопления нет.

"Поступило сообщение о том, что в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека село на мель экспедиционное судно "Михаил Сомов". Угрозы затопления нет, разлива топлива нет. На борту 91 человек", - сказали в пресс-службе.

Судно следовало для обеспечения северного завоза, оно вышло из Архангельска 4 июля. "Михаил Сомов" должен доставить почти 800 тонн грузов на 21 полярную станцию на островах и акватории Белого, Баренцева и Карского морей, часть грузов уже завезена. В ходе рейса планируется восстановить работу автоматических метеорологических станций на острове Вилькицкого и острове Уединения. Вокруг установят специальные металлические ограждения для защиты от белых медведей.

На "Сомове" находятся несколько экспедиций. В экспедиционном отряде Арктического плавучего университета 17 человек из десяти научно-образовательных организаций Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Перми. В творческой экспедиции участвуют писатели, художники и журналисты, которые организуют торжественный спуск венков в Баренцевом и Карском морях в местах гибели советского транспорта и боевых кораблей в годы Великой Отечественной войны.

Состояние судна

Как сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов, участникам экспедиций и экипажу угрозы нет, проводится осмотр судна. "Внутри обследуются все помещения и пространства для понимания состояния судна, проводится обследование вокруг, промерка глубин, - сказал Ершов. - Члены экспедиции и члены экипажа полностью обеспечены питьевой водой, питанием, камбуз работает. Все системы жизнедеятельности судна функционируют в полном объеме".

Решение о дальнейших действиях будет принято после полного осмотра судна. "Все варианты развития событий после того, как детально и по-хорошему будет все обследовано, тогда будем принимать какое-то решение, - добавил собеседник агентства. - Лед есть дрейфующий, сейчас он для судна не опасен. Погода в ближайшие трое суток достаточно благоприятная".

С борта "Сомова" ТАСС сообщили, что вокруг есть немного льдин, утром был туман.