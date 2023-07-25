Патрушев: санкции против РФ приведут к катастрофическим последствиям для продовольствия

Как отметил секретарь Совбеза, по данным ООН, в настоящее время не фиксируется острого недостатка продовольствия

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Санкции в отношении России грозят катастрофическими последствиями для мирового продовольственного сектора. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев на совещании в южноафриканском Йоханнесбурге высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Секретарь Совбеза РФ отметил, что, по данным ООН, в настоящее время не фиксируется острого недостатка продовольствия.

"Ситуацию усугубляет ведущаяся против России беспрецедентная санкционная война, которая грозит катастрофическими последствиями для мирового продовольственного сектора", - сказал Патрушев, слова которого приводит "Российская газета".

По словам секретаря Совбеза, меры санкционного давления против России "привели к разбалансировке международного рынка продовольствия, спровоцировав, в частности, существенные колебания цен".

"Восстановить нормальное функционирование цепочек поставок и решить другие задачи, связанные с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, едва ли возможно до тех пор, пока не будут ликвидированы искусственно созданные Западом нелегитимные препятствия, с которыми сталкиваются российские экономические операторы", - подчеркнул Патрушев.

"Хотел бы привлечь ваше внимание, что, несмотря на все созданные Западом трудности, из России в Африку было направлено свыше 12 млн тонн зерна", - отметил секретарь Совбеза РФ, обратившись к коллегам по БРИКС.