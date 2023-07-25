ФАС установит компании, занимающие доминирующее положение на рынке сырого молока

Ведомство проверяет ценообразование в цепочке "производитель - переработчик - торговая сеть"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ установит компании, занимающие доминирующее положение на рынке сырого молока. Также служба проверяет ценообразование на рынке молока. Во время предварительного анализа она выявила, что у производителей молока отсутствует возможность воздействовать на стоимость сдаваемой ими продукции, говорится в сообщении ФАС.

"ФАС установит занимающие доминирующее положение компании на рынке сырого молока. Ведомство проверяет ценообразование в цепочке "производитель - переработчик - торговая сеть", - говорится в сообщении службы.

Во время предварительного анализа служба выявила, что у производителей молока отсутствует возможность воздействовать на стоимость сдаваемой ими продукции.

В сообщении службы отмечается, что так как молоко является быстро портящимся продуктом, производителям нужно оперативно сбывать продукцию по цене, которую устанавливают молочные комбинаты. В этой ситуации покупатель имеет более сильную рыночную сторону по отношению к продавцу, указали в ФАС. "Низкая закупочная цена может привести к сокращению количества производителей сырого молока, в особенности крестьянских (фермерских) хозяйств и владельцев личных подсобных хозяйств, что отразится на конкурентной среде", - добавила служба.

ФАС отметила, что в сложившейся ситуации на рынке при определении доминирующего положения может идти речь об установлении молочными комбинатами монопольно низкой цены на сырое молоко, что является нарушением антимонопольного законодательства. При этом отсутствует пропорциональное снижение потребительских цен на молочную продукцию в торговых сетях.

"ФАС России предупреждает об обязанности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства. При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен служба примет меры антимонопольного реагирования. В том числе нарушителям будут грозить оборотные штрафы", - добавляется в сообщении службы.