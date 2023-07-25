В Whoosh прокомментировали слова Матвиенко об установке госномеров на электросамокаты

В сервисе считают, что это будет полезно для владельцев устройств

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Обязательная установка госномеров на электросамокаты с целью контроля станет полезной для их владельцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кикшерингового сервиса Whoosh.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что электросамокатам нужны номера, чтобы идентифицировать гражданина в случае наезда на пешехода.

"Госномера нужны, чтобы контролировать устройства. Инициатива полезна для частных самокатов, у которых на данный момент таких номеров или иных контролирующих знаков нет", - рассказали в Whoosh.

В компании подчеркнули, что идентифицируют электросамокаты по индивидуальным номерам, которые дают возможность видеть самокат в конкретной точке в конкретное время и отследить любую поездку или происшествие.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети, также сообщал ТАСС о том, что электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) должны получить государственные номерные знаки. По его мнению, говорить о штрафах для СИМ без установки госномеров и создания системы фиксации нарушений ПДД преждевременно.

ТАСС также направил запросы в "Юрент" и "Яндекс Go".