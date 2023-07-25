Госдума одобрила в I чтении освобождение финансовых организаций от отчетности по МСФО

Депутат Анатолий Аксаков пояснял, что сдавать отчетность по этим стандартам достаточно сложно, и смысл такой отчетности вызывает вопросы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий исключение избыточной регуляторной нагрузки на участников финансового рынка. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Документ, в частности, освобождает небанковские кредитные (кроме центрального контрагента и центрального депозитария) и некредитные финансовые организации от составления индивидуальной финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО), поскольку для них это требует "необоснованно высоких затрат на подготовку, аудит и раскрытие дублирующей отчетности", указывают авторы документа.

Также, согласно законопроекту, организаторы торговли освобождаются от резервного копирования информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов, в те дни, когда торги не проводятся либо изменения в реестры не вносились. При этом профессиональные участники рынка ценных бумаг освобождаются от предоставления инвесторам информации, которая уже размещена на сайтах организаторов торговли или сайтах информационных агентств, - речь идет, например, о цене покупки/продажи ценных бумаг. Хозяйственные общества также получат право не предоставлять отдельную информацию, если она находится в открытом доступе (раскрыта).

Одновременно исключается обязанность соискателей лицензии на финансовом рынке представлять в Банк России документы, которые доступны ЦБ в рамках межведомственного электронного взаимодействия. Также с трех до семи рабочих дней увеличивается срок направления в ЦБ уведомлений об избрании (освобождении) членов совета директоров (наблюдательного совета).

Сдавать отчетность по МСФО достаточно сложно, и смысл такой отчетности вызывает вопросы, указал ранее Анатолий Аксаков. Эта тема затрагивалась уже неоднократно, и надо ее "в конце концов отрегулировать", подчеркнул депутат.