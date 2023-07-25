25 июля, 12:44

Страны Центральной Европы попросили ЕК продлить запрет на импорт зерна с Украины

Запрет установлен до 15 сентября

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Пять стран Центральной Европы обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить до конца года запрет на импорт зерна с Украины, установленный до 15 сентября. Об этом сообщил во вторник министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, принимающий участие в совещании со своими коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе.

"Вместе с министрами сельского хозяйства приграничных стран мы обратились к Брюсселю с просьбой продлить запрет на импорт [зерна с Украины] до конца года", - написал глава Минсельхоза в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Надь сообщал, что Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия договорились потребовать от Еврокомиссии продления запрета на поставки зерновых и масличных культур с Украины как минимум до 31 декабря, чтобы защитить интересы своих фермеров. 

Теги:
БолгарияУкраинаРумынияСловакияВенгрияПольша
© Информационное агентство ТАСС
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