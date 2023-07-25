"Почта России" не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Почтовый оператор получил убыток в размере 27,2 млрд рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. "Почта России" не выплатит дивиденды, а также не распределит прибыль по итогам 2022 года в связи с тем, что почтовый оператор получил убыток в размере 27,2 млрд рублей. О решении единственного акционера - Росимущества - сообщается в материалах компании.

"В связи с получением АО "Почта России" по результатам 2022 отчетного года убытка в размере 27 219 732 тыс. рублей прибыль - не распределять, дивиденды по акциям АО "Почта России" - не объявлять и не выплачивать", - следует из документов. Ранее такое решение рекомендовал принять совет директоров компании.

Выручка от продаж "Почты России" по МСФО в 2022 году снизилась на 3,1%, до 221,2 млрд рублей, следовало ранее из отчета компании. Накопленный долг "Почты России" по итогам 2022 года составил 133 млрд рублей, добавлял 18 июля 2023 года гендиректор компании Михаил Волков.

В августе 2022 года правительство России распорядилось подготовить директиву, согласно которой рекомендуется не производить выплату дивидендов "Почты России" по итогам 2021 года. Позднее совет директоров "Почты России" также рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год, однако об утверждении решения о невыплате дивидендов не объявлялось.