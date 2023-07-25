Дума наделяет кабмин правом вести реестр товаров для обеспечения биобезопасности

Также правительство предложило наделить полномочиями формировать и вести реестр предприятий, которые имеют резерв мощностей для производства такой продукции

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о полномочиях кабмина формировать и вести реестр товаров, необходимых для обеспечения биологической безопасности граждан и оказания медицинской помощи.

Документ был внесен на рассмотрение палаты правительством РФ в июне этого года. Проект разработан в целях реализации положений статьи 5 закона "О биологической безопасности в РФ" в части полномочий госорганов в области обеспечения биологической безопасности.

Кроме того, правительство предлагает наделить полномочиями формировать и вести реестр предприятий, которые имеют резерв мощностей для производства такой продукции. Указывается, что такой реестр будет носить информационный характер и будет сформирован на основании информации, имеющейся в распоряжении федеральных органов госвласти.