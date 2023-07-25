В Кузбассе отелями первой очереди "Нового Шерегеша" будет управлять компания из Таиланда

Стратегия проекта предусматривает круглогодичное использование инфраструктуры курорта

ТАСС, 25 июля. Компания Dusit - международный гостиничный оператор из Таиланда - будет управлять отелями первой очереди туристического центра "Новый Шерегеш", которые проектируются в Кузбассе. Об этом сообщается на сайте корпорации "Туризм.РФ".

"Определен гостиничный оператор нового туристического центра, создаваемого в Шерегеше при участии "Туризм.РФ". Соглашение о намерениях подписано с международным гостиничным оператором из Таиланда, компанией Dusit, на управление возводимыми отелями первой очереди туристического центра "Новый Шерегеш", проектируемого в Кузбассе", - говорится в сообщении.

Мастер-план территории первой очереди строительства включает в себя новые трех- и четырехзвездочные отели на 454 номера, а также горнолыжный комплекс, состоящий из 3 подъемников и 12 км новых горнолыжных трасс. Стратегия проекта предусматривает круглогодичное использование инфраструктуры курорта.

Уточняется, что отельный оператор из Таиланда призван усилить сервисную составляющую проекта, так как в последние годы турпоток в Шерегеш вырос почти в два раза. "Только в зимний период более миллиона лыжников посещают курорт. С 2020 года по настоящее время поток туристов в Шерегеше вырос на 40%, еще более существенный рост сдерживается ограниченным предложением средств размещения. Загрузка существующих отелей в зимний период достигает 90%, в летний - около 40%", - говорится в сообщении.

В корпорации ожидают, что участие таиландской компании позволит привлекать не только российских туристов, но и гостей из-за рубежа.