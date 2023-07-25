Госдума приняла в I чтении законопроект о регулировании карантина растений

В законопроекте расширяется понятие "подкарантинная продукция"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий процедуры проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания подкарантинной растениеводческой продукции. Документ был инициирован группой депутатов.

Как пояснила один из авторов законопроекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, с 1 января 2020 года на территории РФ заработал закон "Об органической продукции" и начал формироваться рынок органической продукции, преимущественно растениеводческого направления, в том числе ориентированный на экспорт. "И вот образовалась коллизия. С одной стороны, в соответствии с законодательством РФ в области карантина растений и межправительственными соглашениями при экспорте растениеводческой продукции необходимо проводить карантинное фитосанитарное обеззараживание. С другой стороны, после применения обеззараживания органической продукции химическими пестицидами такая продукция утрачивает свои специфические свойства и не может больше признаваться органической", - указала она.

Сложившаяся ситуация не только не способствует развитию экспортного потенциала продукции органического растениеводства, но и отчасти стагнирует развитие внутреннего производства, считает депутат. "К нам уже поступает информация от производителей органической продукции о сокращении посевных площадей, используемых для производства такой продукции, ввиду невозможности ее экспорта с сохранением статуса органической продукции, а также просьба инициировать соответствующие законодательные инициативы, направленные на решение указанной проблемы", - подчеркнула Школкина.

В законопроекте расширяется понятие "подкарантинная продукция" - под него подпадает продукция органического растениеводства, что позволит разработать правила и методику проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания продукции органического растениеводства. Также уточняется порядок внесения результатов карантинного фитосанитарного обеззараживания в федеральную государственную информационную систему выдачи и учета актов карантинного фитосанитарного обеззараживания.

Наряду с этим вводится возможность аннулировать выданный карантинный сертификат. Сельхозпроизводители не имеют правовой возможности аннулировать ранее выданный карантинный сертификат, даже если сделка или отправка груза не проводилась по объективным причинам. При этом за "негашение" карантинного сертификата законодательством предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 10.2 КоАП РФ (на граждан от 300 до 500 рублей, на должностных лиц - от 500 до 1 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей), пояснила Школкина.

Принятие законопроекта позволит создать правовую базу в области карантинного фитосанитарного обеззараживания подкарантинной продукции органического растениеводства, заложит дополнительный импульс к развитию экспортного потенциала органической продукции, считает депутат.