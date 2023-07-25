МВФ скорректировал прогноз по ВВП России в 2023 году в сторону повышения до 1,5%

При этом прогноз по российской экономике на 2024 год специалисты оставили по сравнению с апрельским без изменений

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал прогноз по росту ВВП России в 2023 году в сторону повышения на 0,8 п. п. по сравнению со своими апрельскими выводами, до 1,5%. Об этом говорится в представленном во вторник в Вашингтоне докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

"Прогноз по [экономическому росту] России на 2023 год был пересмотрен в сторону повышения на 0,8 п. п., до 1,5%, что отражает объективные данные по розничной торговле, строительству и промышленному производству, которые указывают на сильное первое полугодие. Эту силу объясняет крупное денежно-кредитное стимулирование", - говорится в исследовании.

При этом прогноз по российской экономике на 2024 год специалисты МВФ оставили по сравнению с апрельским без изменений. По оценкам фонда, в следующем году рост ВВП России составит 1,3%.