Россия увеличила пошлины на импорт вина из недружественных стран до 20%

Они будут действовать до конца года

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительство России увеличило ставки ввозных таможенных пошлин на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, они будут действовать до конца 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Правительство РФ продолжает реализацию комплекса ответных мер на действия в отношении России со стороны недружественных стран. Поправки в соответствующий проект постановления подписаны премьер-министром Михаилом Мишустиным и будут действовать до конца 2023 года. В частности, в отношении вина, происходящего из недружественных стран, увеличиваются с 12,5% до 20% но не менее $1,5 за литр ставки ввозных таможенных пошлин", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что отечественное производство вина и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос.

Российские производители активно наращивают поставки собственной продукции на внутренний рынок. Выпуск вин в России в 2022 году увеличился с 43 млн до 50 млн декалитров. Отраслевые эксперты прогнозируют сохранение положительной динамики производства и в 2023 году.

Площади виноградников ежегодно растут примерно на 2%. По итогам 2022 года их площадь составила 82,2 тыс. га, а по итогам 2023 года ожидается увеличение еще на 2 тыс. га, подчеркнули в Минэкономразвития.

Одновременно есть все условия для наращивания поставок в Россию винной продукции из дружественных и нейтральных стран. Например, импорт тихих вин из Чили в прошлом году вырос на 9% в стоимостном выражении, из Армении - в 2,6 раза. Данные за первые четыре месяца 2023 года указывают на значительный потенциал для увеличения поставок южноафриканских вин, добавили в министерстве.