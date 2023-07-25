Россия ввела запрет на ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран

В Минэкономразвития сообщили, что освободившиеся ниши заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительство РФ ввело запрет на ввоз в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, освободившиеся ниши заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Вводится запрет на ввоз в РФ готовой продукции из рыбы и морепродуктов, происходящей из недружественных стран. По информации Минсельхоза России, отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции", - говорится в сообщении Минэкономразвития.

В министерстве отметили, что российские компании получат возможность для роста объемов производства, расширения ассортимента и увеличения числа рабочих мест.