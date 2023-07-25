МВФ заявил, что мировая инфляция будет снижаться медленнее, чем ожидалось

По оценкам Международного валютного фонда, есть риск роста показателя в случае новых глобальных экономических потрясений

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Мировая инфляция, согласно оценкам Международного валютного фонда (МВФ), будет снижаться медленнее, чем ранее ожидалось, есть риск роста этого показателя в случае новых глобальных экономических потрясений. Об этом говорится в представленном во вторник в Вашингтоне докладе МВФ.

"Повышение ставок центробанками для борьбы с инфляцией продолжает оказывать давление на экономическую активность. Мировой общий уровень инфляции, как ожидается, снизится с 8,7% в 2022 году до 6,8% в 2023 году и до 5,2% в 2024 году", - отметили эксперты МВФ. "Базовая инфляция, согласно прогнозу, будет снижаться более постепенно, и прогнозы инфляции на 2024 год были пересмотрены в сторону повышения", - уточнили они.

В докладе о перспективах развития мировой экономики также подчеркивается, что "инфляция может остаться высокой и даже возрасти в случае потрясений". Они могут последовать, как полагают в фонде, при потенциальном "повышении интенсивности боевых действий" на Украине и событиях, "связанных с экстремальными погодными явлениями, что приведет к более ограничительной денежно-кредитной политике".