МВФ незначительно улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2023 году

По оценке специалистов МВФ, рост глобального ВВП составит в 2024 году, как и в 2023, 3%

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) незначительно улучшил прогноз по росту глобального ВВП в 2023 году по сравнению со своими апрельскими выводами - на 0,2 процентного пункта (п.п), до уровня 3%. Об этом говорится в представленном во вторник в Вашингтоне докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

"В сравнении с прогнозами, приводившимися в докладе о перспективах развития мировой экономики от апреля 2023 года, рост [глобального ВВП] на 2023 год повышен на 0,2 п.п. Изменений [в прогнозах], касающихся 2024 года, нет", - отмечается в документе. По оценке специалистов МВФ, рост глобального ВВП составит в 2024 году, как и в 2023, 3%. В 2022 году, согласно подсчетам фонда, этот показатель был равен примерно 3,5%.

"Несмотря на то что прогноз на 2023 год скромно выше, чем предсказывалось в апрельском докладе о перспективах развития мировой экономики, он остается слабым по историческим стандартам", - подчеркивают в МВФ. "На формирующихся рынках и в развивающихся экономиках перспективы роста в 2023-2024 годах представляются в целом стабильными, хотя имеются значимые сдвиги по регионам", - пишут составители исследования.