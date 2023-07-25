25 июля, 13:10

МВФ прогнозирует среднюю стоимость барреля нефти 2024 году на уровне $71,68

В 2023 году, как ожидается, этот показатель составит $76,43

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что средняя цена барреля нефти составит в текущем году $76,43, а в следующем - $71,68. Об этом говорится в представленном во вторник в Вашингтоне докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

"Цены на нефть выросли на 39% в 2022 году. Прогнозируется, что они упадут примерно на 21% в 2023 году, отражая замедление глобальной экономической активности", - указывается в исследовании.

В нем улучшен прогноз по цене нефти на этот год. В аналогичном документе МВФ от апреля выражалось мнение, что цены на нефть снизятся в 2023 году на 24,1%, до $73,1 за баррель. В том докладе специалисты фонда также предсказывали падение цен на нефть в течение трех следующих лет. Как заявили в апреле эксперты МВФ, стоимость барреля нефти будет равна в 2026 году $65,4. 

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