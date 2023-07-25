МВФ прогнозирует рост ВВП США на 1,8% в 2023 году

При этом специалисты фонда ухудшили прогноз на 2024 год на 0,1 п.п.

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что ВВП США увеличится на 1,8% в текущем году и на 1% - в следующем. Об этом говорится в представленном во вторник в Вашингтоне докладе фонда о перспективах развития мировой экономики.

Специалисты МВФ улучшили прогноз по росту ВВП США в текущем году на 0,2 процентного пункта (п.п.) по сравнению со своими апрельскими оценками, однако ухудшили прогноз на 2024 год на 0,1 п.п.

В фонде уточнили, что оценки по этому году были пересмотрены в сторону повышения "с учетом устойчивого роста потребления в первом квартале, что отражает все еще ограниченное предложение трудовых ресурсов на рынке, которое способствовало росту реальных доходов и оживлению приобретения автомобилей". "Однако ожидается, что тенденция к повышению темпов потребления не будет продолжительной. Потребители по большей части израсходовали дополнительные сбережения, накопленные во время пандемии, и ФРС, как ожидается, продолжит повышение ставки", - подчеркивается в докладе.