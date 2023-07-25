МВФ заявил, что геоэкономическая фрагментация в мире углубляется

По данным Международного валютного фонда, "такое развитие событий может содействовать усилению волатильности цен на сырьевые товары, а также препятствовать многостороннему сотрудничеству ради обеспечения глобальных общественных благ"

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что геоэкономическая фрагментация в мире углубляется. Об этом говорится в представленном во вторник в Вашингтоне докладе фонда о перспективах развития мировой экономики.

"Геоэкономическая фрагментация углубляется. Могут обостриться существующий риск раскола мировой экономики на блоки на фоне войны на Украине и другая геополитическая напряженность. При этом может появиться больше ограничений на торговлю (особенно товарами стратегического назначения, такими как критически важные ископаемые), трансграничное перемещение капитала, технологий и рабочей силы, международные платежи", - предупреждают специалисты фонда.

По их словам, "такое развитие событий может содействовать усилению волатильности цен на сырьевые товары, а также препятствовать многостороннему сотрудничеству ради обеспечения глобальных общественных благ".