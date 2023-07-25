МВФ прогнозирует рост ВВП Китая на 5,2% в 2023 году

Специалисты фонда уточнили, что "рост потребления в целом соответствует прогнозу", представленному МВФ в апреле

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что ВВП Китая увеличится на 5,2% в текущем году и на 4,5% в следующем. Об этом говорится в представленном во вторник в Вашингтоне докладе фонда о перспективах развития мировой экономики.

МВФ оставил без изменений представленные в апреле оценки динамики ВВП КНР. Вместе с тем специалисты фонда отметили, что имело место "изменение структуры роста". Они уточнили, что "рост потребления в целом соответствует прогнозу", представленному МВФ в апреле, "однако инвестиции оказались слабее ввиду текущего спада в секторе недвижимости" в Китае. Как подчеркивается в докладе, "показатели чистого экспорта превзошли ожидания и отчасти компенсировали слабость инвестиций, однако их вклад уменьшается из-за замедления мировой экономики".

Согласно оценкам специалистов, "восстановление экономического роста в Китае может замедлиться отчасти из-за нерешенных проблем в секторе недвижимости", что потенциально окажет негативное влияние и на другие страны. В докладе сказано, что "восстановительный рост в Китае слабеет после того, как ему был придан импульс возобновлением экономической деятельности" после пандемии.

В документе также говорится, что "активность в обрабатывающей промышленности и потребление в сфере услуг в Китае оживились в начале года", когда были отменены некоторые ограничительные меры, связанные с коронавирусом.