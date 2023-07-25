МВФ незначительно улучшил прогноз по темпам роста экономики еврозоны

Он упадет до 0,9% в 2023 году, а затем повысится до 1,5% в 2024 году

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по темпам роста экономики еврозоны до 0,9% в текущем году и до 1,5% в следующем. Об этом говорится в представленном во вторник в Вашингтоне докладе фонда о перспективах развития мировой экономики.

В апреле МВФ представил оценки, согласно которым ВВП еврозоны увеличится на 0,8% в текущем году, а в следующем - на 1,4%.

"Рост в еврозоне, согласно прогнозу, упадет с 3,5% в 2022 году до 0,9% в 2023 году, а затем повысится до 1,5% в 2024 году. В целом прогноз остался неизменным, однако в оценках относительно 2023 года поменялась структура роста, - отмечается в докладе. - С учетом улучшения ситуации в секторах услуг и туризма прогноз роста был повышен на 0,4 процентного пункта для Италии и на 1 процентный пункт для Испании".

При этом, как добавили специалисты фонда, "в Германии слабость обрабатывающей промышленности и экономический спад в первом квартале 2023 года означают понижение прогноза роста на 0,2 процентного пункта". Согласно оценкам МВФ, ВВП Германии в текущем году сократится на 0,3%, а в следующем вырастет на 1,3%.