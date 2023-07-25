Госдума утвердила в I чтении порядок признания ценных бумаг из новых регионов

Законом ранее была установлена процедура включения в российский гражданский оборот юрлиц и индивидуальных предпринимателей, действующих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о процедуре государственной регистрации ценных бумаг (акций и облигаций), которые были выпущены компаниями, расположенными в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, до их вхождения в состав РФ, для того, чтобы признать их российскими. Документ был инициирован группой сенаторов.

Ранее законом была установлена процедура включения в российский гражданский оборот юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, действующих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также был закреплен порядок и сроки внесения необходимых сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей субъектами предпринимательской деятельности, чьи постоянно действующие исполнительные органы находятся на территории соответствующих субъектов РФ. Кроме того, был установлен порядок приведения в соответствие с законодательством РФ учредительных документов.

Вместе с тем остался не урегулирован вопрос о необходимости госрегистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг (акций, облигаций) тех организаций, которые решили работать на территории РФ в качестве российских юридических лиц. Законопроект призван устранить этот пробел.

Документом предусматривается, что сведения о юридических лицах, если в их документах есть указание на то, что они являются акционерными обществами, могут быть внесены в ЕГРЮЛ только в случае представления документа, подтверждающего присвоение Банком России выпуску (выпускам) акций этого юридического лица регистрационного номера. Кроме того, выпуски акций акционерных обществ, которые уже привели свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ, подлежат государственной регистрации в Банке России.

Также предусматривается, что акции таких юрлиц, если их регистрация была осуществлена до принятия соответствующей территории в состав РФ и образования нового субъекта РФ, признаются акциями российских эмитентов при условии госрегистрации Банком России выпуска акций таких эмитентов, номинальная стоимость которых выражена в валюте РФ. Облигации, если их регистрация была осуществлена до принятия соответствующей территории в состав РФ и образования нового субъекта РФ, признаются облигациями российских эмитентов при условии приведения ими своих учредительных документов в соответствие с законодательством РФ.

Помимо этого, предусматривается, что особенности госрегистрации выпусков акций акционерных обществ, учета прав на такие акции в связи с принятием в РФ новых субъектов Российской Федерации будут установлены Банком России.