Венгрия предложила ЕС субсидировать часть расходов по перевозке зерна с Украины

Глава Минсельхоза страны Иштван Надь отметил важность сохранения так называемых коридоров солидарности для транзитных перевозок украинской сельхозпродукции по европейской территории

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Венгрия предложила Европейскому союзу взять на себя часть расходов по наземной перевозке зерна с Украины в европейские порты в целях его дальнейшей транспортировки в страны Азии и Африки. Об этом сообщил во вторник министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, принимающий участие в совещании со своими коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

Он отметил важность сохранения так называемых коридоров солидарности для транзитных перевозок украинской сельхозпродукции по европейской территории. "Проблема заключается в том, что стоимость наземного транспорта очень высока. Эффективным решением этой проблемы была бы постепенная финансовая поддержка ЕС транспортных расходов с учетом расстояний. Это позволит перевозить украинское зерно по суше в европейские порты и далее туда, где оно действительно необходимо", - написал глава венгерского Минсельхоза в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).