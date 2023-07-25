Владелец "Билайна" счел канадские санкции против оператора угрозой своей репутации

Veon отметил, что это может иметь последствия и для других его "дочек"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon считает введенные Канадой санкции против "Вымпелкома" (бренд "Билайн") - на данный момент своей "дочки" - угрозой репутационного ущерба не только оператору связи, но и себе. Это следует из материалов холдинга.

20 июля Канада ввела санкции в отношении российских операторов связи - против "Мегафона", МТС, "Теле2". "Билайн" также оказался в списке подпавших под ограничительные меры.

"Подобные санкции могут нанести повышенный репутационный ущерб "Вымпелкому" и группе [Veon], особенно если другие страны примут аналогичные меры, поскольку они представляют собой прямые санкции против <...> [этой дочерней компании Veon]", - следует из документации холдинга.

Veon отметил, что это может иметь последствия и для других его "дочек". Риски, по мнению составителей отчета, состоят в связях этих компаний с самим холдингом, который имеет деловые связи и "дочки" в России.

"Если санкции сохранятся, или в случае введения дальнейших мер, или же если санкции повлияют на наших поставщиков или контрагентов, это может повлечь значительные юридические и другие затраты и риски для нашей деятельности и может нанести ущерб нашему бизнесу", - подчеркнул холдинг.

Продажа "Билайна"

Veon в настоящее время находится в заключительной стадии продажи "Билайна" его топ-менеджменту во главе с гендиректором Александром Торбаховым. В соответствии с соглашением, Veon выручит от продажи актива 130 млрд рублей. Сделка, по заявлению сторон, должна была завершиться не позднее 1 июня 2023 года, но по состоянию на конец июля никаких объявлений об этом не было.

Продажа "Билайна" его топ-менеджменту уже одобрена Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, а также властями Великобритании и Бермудских островов. Одобрение от подкомиссии российской правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций также получено.