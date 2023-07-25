De Beers возобновила добычу алмазов на руднике Venetia в ЮАР

Рудник расположен в провинции Лимпопо и на протяжении 30 лет был "одним из ведущих алмазодобывающих предприятий" в стране, отметили в компании

ПРЕТОРИЯ, 25 июля. /ТАСС/. Одна из крупнейших в мире компаний - производителей алмазов De Beers добыла первую партию драгоценных камней на крупном руднике Venetia в Южноафриканской республике (ЮАР). Его разработка прекратилась в декабре 2022 года в связи с истощением запасов руды, которую можно добывать открытым способом, говорится в заявлении компании, распространенном во вторник.

"Наша команда приложила фантастические усилия, чтобы достичь этой важной цели - добыть первую [новую] партию продукции", - заявил исполнительный директор компании Мозес Мадондо. В документе отмечается, что этот рудник расположен в провинции Лимпопо и на протяжении 30 лет был "одним из ведущих алмазодобывающих предприятий" в стране, однако добыча открытым способом прекратилась в декабре 2022 года в силу истощения запасов. Однако еще в 2012 году De Beers инвестировала $2,3 млрд в расширение и разработку его подземной части, что стало "крупнейшей разовой инвестицией в алмазодобывающую промышленность страны за несколько десятилетий" в целях перехода к подземной разработке залежей.

В настоящий момент работы все еще не завершены, предприятие модернизировано примерно на 70%. Компания планирует нарастить производственные мощности в ближайшие годы. Согласно ее оценкам, рудник будет поставлять до 7 млн тонн сырья в год, что позволит производить до 4 млн карат алмазов за тот же период. De Beers планирует эксплуатировать рудник вплоть до 2045 года.