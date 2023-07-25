ЕАБР стал наблюдателем в инициативе "Принципы зеленых инвестиций"

Участниками инициативы являются 45 глобальных институтов из 18 стран с общим объемом активов более $41 трлн

АЛМА-АТА, 25 июля. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) присоединился в качестве наблюдателя к международной инициативе "Принципы зеленых инвестиций "Один пояс - один путь". Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

"Мы получаем новую возможность для тесного сотрудничества с участниками инициативы. Уверен, что наша совместная деятельность позволит достичь значимых результатов в борьбе с изменением климата и охране окружающей среды", - приводит пресс-служба слова управляющего директора по устойчивому развитию ЕАБР Конрада Альбрехта.

В настоящее время участниками инициативы являются 45 глобальных институтов из 18 стран с общим объемом активов более $41 трлн. Среди них крупнейшие банки Китая, а также коммерческие банки и страховые компании Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, ОАЭ, Таиланда, Марокко, Монголии и других стран, напомнили в ЕАБР.

Принципы "зеленых инвестиций" разработаны в 2019 году комитетом по "зеленым" финансам Китая и лондонским Сити в сотрудничестве с авторитетными международными организациями для финансовых институтов с целью содействия устойчивому развитию в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.