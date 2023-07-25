В России в 2023 году приведут в нормативное состояние почти 650 мостов и путепроводов

На цели предусмотрены средства в объеме 54,5 млрд рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Почти 650 мостов и путепроводов в РФ планируется привести в нормативное состояние в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Это следует из презентации, представленной директором департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Андреем Шиловым на заседании рабочей группы по мониторингу реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в части приведения в нормативное состояние мостов и путепроводов.

В текущем году в нормативное состояние планировалось привести 41 тыс. погонных метров искусственных сооружений. Однако, как отметил Шилов, с учетом уточненных планов сейчас прогноз составляет 51 тыс. погонных метров. На данный момент ввели 4 тыс. погонных метров искусственных сооружений.

В презентации указано, что в 2023 году на цели приведения мостов и путепроводов к нормативу предусмотрены средства в объеме 54,5 млрд рублей, из которых 23,9 млрд рублей - из региональных бюджетов и 30,6 млрд - из федерального.