25 июля, 13:21,
обновлено 25 июля, 13:28

Минсельхоз заявил, что повышение пошлин на вино переориентирует спрос на продукцию из РФ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Повышение ввозной пошлины на вино для недружественных стран переориентирует спрос на российскую продукцию и вина из других регионов мира. Об этом заявила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, чьи слова передает пресс-служба министерства.

"Повышение ввозной пошлины для недружественных стран создаст дополнительные стимулы для отечественных производителей, будет способствовать переориентации спроса на качественную российскую продукцию и вина из других регионов мира", - сказала она. 

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