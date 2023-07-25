Севастополь получит более 540 млн рублей на поддержку туротрасли

Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, по состоянию на вторую половину июля турпоток в город составил 114 тыс. человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Правительство РФ в рамках нацпроекта выделит более 540 млн рублей на поддержку туристической отрасли в Севастополе. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, его слова приводит пресс-служба.

Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, на ней обсуждались вопросы туризма в регионе и меры поддержи, оказываемые городу.

"В прошлом году в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" Севастополь уже получал поддержку, в 2023 году она увеличилась - на эти цели из бюджета в текущем году выделено дополнительно более 540 млн рублей. Уверен, что весь туристический потенциал Севастополя будет сохранен и продолжит развиваться", - сказал Чернышенко.

Он отметил, что по состоянию на вторую половину июля турпоток в Севастополь составил 114 тыс. человек, загрузка гостиниц относительно прошлого года снизилась. "Системная государственная поддержка поможет и дальше развивать туристический потенциал и Крыма, и Севастополя, обеспечивая граждан России доступными и комфортными условиями для отдыха', - добавил Чернышенко.

В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров заявил, что правительство России направит более 2,5 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса в Крыму и Севастополе. Средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тыс. компаний при условии сохранения не менее 80% занятости в течение 12 месяцев с октября 2022 года.