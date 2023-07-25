В Киеве назвали неприемлемыми планы по блокированию ввоза украинского зерна в ЕС

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, действия России после приостановки выполнения зерновой сделки "направлены на то, чтобы создать дополнительную напряженность между Украиной и ее соседями"

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Украина считает неприемлемыми призывы о необходимости продлить запрет на ввоз украинского зерна, исходящие со стороны некоторых стран Евросоюза, и предостерегает от осложнения отношений между странами в связи с этим. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала France 24.

"Это неприемлемо. Требования, исходящие от некоторых стран, о продлении ограничений ЕС после 15 сентября идут против их собственных интересов", - сказал Кулеба. По его словам, действия России после приостановки выполнения зерновой сделки "направлены на то, чтобы создать дополнительную напряженность между Украиной и ее соседями", в связи с чем призвал "не играть на руку" Москве.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами и соседями, чтобы избежать ситуации, когда [президент России Владимир] Путин сидел бы в Кремле и смеялся, наблюдая за тем, как, например, Польша или другие страны настаивают на том, чтобы украинское зерно не попало в их страны", - добавил он.

Во вторник министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь сообщил, что пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить до конца года запрет на импорт зерна с Украины, установленный пока до 15 сентября. Ранее он сообщал, что Будапешт вместе с партнерами выступает за продление запрета на поставки зерновых и масличных культур с Украины как минимум до 31 декабря 2023 года.