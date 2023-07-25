Кулеба заявил, что Украина попытается создать новый зерновой коридор после получения F-16

По словам главы МИД Украины, вопрос с поставками истребителей "уже решен"

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Украина может воспользоваться поставками американских истребителей F-16 для обеспечения нового маршрута для экспорта своей сельхозпродукции. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала France 24.

"Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России <...> в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки. Чем скорее мы их получим, тем скорее сможем запустить новый защищенный коридор", - сказал он.

По его словам, вопрос с поставками истребителей "уже решен", однако на реализацию этих планов потребуется время. Кулеба также сообщил, что Украина продолжит добиваться поставок американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, однако "понимает логику Вашингтона по этой теме".

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом возможность поставок ATACMS, но решение на этот счет еще не принято. В конце июля газета The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что Вашингтон по-прежнему не намерен поставлять эти комплексы Украине. По информации издания, никакие предметные дискуссии на эту тему не ведутся. Американское оборонное ведомство считает, что ATACMS не входят в список самых насущных потребностей ВСУ. В Пентагоне также опасаются, что отправка Киеву необходимого количества этих ракетных комплексов может сильно подорвать боеготовность самих США, добавили собеседники газеты.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN, опубликованном 23 июля, заявил, что Украина получит истребители F-16, но их поставка займет несколько месяцев. По его словам, "процесс по F-16 движется". В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США намерены передать Украине истребители F-16 до конца текущего года, однако ход боевых действий они не изменят.