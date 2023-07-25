Госдума ввела уголовную и административную ответственность за оборот табака без лицензии

В Уголовном кодексе расширяется статья 171.3, которой сейчас предусмотрено наказание за незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроекты, устанавливающие административную и уголовную ответственность за производство и оборот табака и табачной продукции без лицензии.

В Уголовном кодексе РФ расширяется статья 171.3, которой сейчас предусмотрено наказание за незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В нее вносится упоминание табачных изделий и табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Так, производство, закупка, поставка и хранение табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, будут наказываться штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, принудительными работами на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

Аналогичные деяния, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от 3 млн до 4 млн рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет. Также предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Административная ответственность

В Кодексе РФ об административных правонарушениях появляется новая статья 14.67 (нарушение требований к производству или обороту табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и (или) сырья для их производства). За производство и оборот табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии предусмотрен штраф для должностных лиц в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией изготовленных продукции, оборудования и сырья. Для юридических лиц штраф составит от 300 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией изготовленных изделий, продукции, оборудования и сырья.

В этой же статье предлагается ввести штрафы за использование основного технологического оборудования для производства указанной продукции, которое не зарегистрировано или не законсервировано в установленном порядке, и за владение им. Штрафы для граждан за подобное нарушение предусмотрены в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией этого оборудования. Для должностных и юридических лиц также предусмотрены штрафы с конфискацией оборудования. Так, для должностных лиц наказание составит от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Еще одно положение новой статьи содержит санкции за незаконное производство или оборот табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства физическим лицом. За подобные действия предусматривается штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией изделий, продукции, оборудования и сырья. Исключение делается для граждан, выполнявших свои обязанности по трудовому договору или оказывавших услуги по гражданско-правовому договору организации или индивидуальным предпринимателям, имеющим соответствующую лицензию или продающим в розницу эту продукцию на законном основании. Нормы должны вступить в силу с 1 апреля 2024 года.