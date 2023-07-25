ФТС возбудила в I полугодии 1 140 уголовных дел

Также таможенные органы возбудили свыше 76,3 тыс. дел по линии административного производства

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба России (ФТС) возбудила в течение января - июня 2023 года 1 140 уголовных и 76 318 административных дел. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

"В I полугодии 2023 года таможенными органами в рамках реализации задач по выявлению и предотвращению угроз экономической безопасности страны возбуждено 1 140 уголовных дел, - говорится в материалах службы. - В I полугодии 2023 года таможенные органы возбудили свыше 76,3 тыс. дел (76 318) по линии административного производства (АП), что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года (74 370 дел об АП)".

Наибольшее количество уголовных дел (499) возбуждено по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, сильнодействующих веществ. Еще 167 дел пришлось на уклонение от уплаты таможенных платежей, 120 - на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Больше всего административных дел (21 806) связано с непредставлением или несвоевременным представлением в таможенный орган статистических данных по перемещению товаров, еще 13 993 - с недекларированием или недостоверным декларированием товаров.

Нарушения в отчетном периоде чаще всего касались валюты, табака, продукции растительного происхождения, а также древесины и изделий из нее.

В рамках возбужденных дел об административных правонарушениях взыскано штрафов на сумму 1,16 млрд рублей.