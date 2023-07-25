Beeline в трех странах СНГ договорятся с "Билайном" об использовании товарного знака

Соглашения будут подписываться на пять лет - после продажи "Билайна" его топ-менеджменту, сообщил холдинг Veon

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Операторы связи с одинаковым названием Beeline, которые представлены в Казахстане, Киргизии и Узбекистане, заключат с российским "Билайном" новые соглашения на использование товарного знака Beeline. Они будут подписываться на пять лет - после продажи "Билайна" его топ-менеджменту, сообщил нидерландский холдинг Veon - текущий владелец всех этих компаний.

"После завершения продажи активов в РФ каждая из дочерних компаний в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и "Вымпелком" [компания - владелец российского бренда "Билайн"] заключат измененные лицензионные соглашения по товарным знакам", - сообщил холдинг.

Veon отмечает, что при использовании товарных знаков его "дочки" должны соблюдать требования российского законодательства и не использовать знаки так, чтобы российскому бренду "Билайн" был нанесен ущерб. Они также смогут регистрировать новые связанные с брендом товарные знаки, но только на имя и от имени "Вымпелкома", и только при его одобрении.

Предполагается, что каждая компания сохранит текущую лицензию на название Beeline и связанные с ним товарные знаки, но срок действия каждого соглашения будет изменен с неопределенного на пятилетний. В качестве альтернативы Veon допускает ребрендинг одной или нескольких дочерних компаний, использующих бренд.