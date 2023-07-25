Акционеры Polymetal утвердили совет директоров компании в прежнем составе

В ходе голосования 96,97% акционеров проголосовали за переизбрание гендиректора Виталия Несиса

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Акционеры Polymetal в ходе годового собрания переизбрали совет директоров в действующем составе, говорится в сообщении по итогам голосования.

В ходе голосования 96,97% акционеров проголосовали за переизбрание гендиректора Polymetal Виталия Несиса. Также в совет директоров Polymetal переизбраны Константин Янаков, Евгений Коноваленко, Жанат Бердалина, Стивен Дашевский, Паскаль Перес и Ричард Шарко .

Вопрос о выплате дивидендов не значился в повестке годового собрания. В марте совет директоров Polymetal рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. Кроме того, акционеры утвердили финансовую отчетность за 2022 год.

В июне этого года независимый директор Polymetal Пол Остлинг покинул совет директоров компании. Тогда же Polymetal представил обновленный состав комитетов совета директоров. В комитет по аудиту и рискам вошли Дашевский, Коноваленко, Шарко. Членами комитета по вознаграждениям являются Шарко, Коноваленко, Бердалина. В комитет по назначениям вошли Коноваленко, Бердалина, Перес. Комитет по безопасности и устойчивому развитию возглавила Бердалина, туда также вошел гендиректор Polymetal Виталий Несис, а также Дашевский и Перес.

В сентябре 2022 года совет директоров компании покинули два независимых директора - Риккардо Орчел и Джакомо Байзини.

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Компания владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.